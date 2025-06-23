Монетизація TikTok в Україні: як почати та на чому реально піднятись

TikTok уже давно перетворився з платформи для танців і челенджів на справжню екосистему для творців контенту, інфлюенсерів і бізнесів. І якщо ви задувались над тим, чи можна заробляти на TikTok, вам буде цікаво дізнатись про можливості монетизації у цій соцмережі.

Офіційна монетизація TikTok: як вона працює

24 Канал розповідає, як насправді в Україні можна (або не можна) монетизувати TikTok, і які способи мають шанс принести дохід у 2024–2025 роках.

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Важливо відразу зауважити, що TikTok Creator Fund – офіційна програма підтримки авторів, яка дозволяє отримувати гроші безпосередньо з платформи за перегляди відео, наразі недоступна в Україні. Вона працює в США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії та ще кількох країнах. Українські автори контенту не можуть податися в цей фонд напряму, навіть якщо мають велику аудиторію та мільйони переглядів.

Проте це не означає, що у TikTok – українцям не можна заробляти.

Як реально заробляти у TikTok

Співпраця з брендами

Найпоширеніший спосіб заробітку – реклама. Якщо у вас є активна аудиторія (навіть від 10 – 20 тисяч підписників), бренди можуть пропонувати вам співпрацю. Наприклад, огляд продукту, розпакування, згадка в відео, тощо. Особливо затребувані нішеві автори, які можуть робити цікаві живі огляди, чи інший контент про косметику, моду, фітнес, гаджети, батьківство, психологію.

Продаж власних продуктів чи послуг

TikTok добре працює як вітрина. Якщо ви експерт, дизайнер, художник, коуч, власник магазину чи навіть репетитор – платформа дає змогу заявити про себе, зібрати довіру та перенаправити людей у свій Instagram, сайт чи Telegram-канал. А там – продавати.

Лайв-стріми й подарунки

TikTok дозволяє проводити прямі ефіри, під час яких глядачі можуть надсилати віртуальні подарунки – за них автор отримує реальні гроші. Але для цього потрібно мати принаймні 1000 підписників і бути старшим за 18 років.

Партнерські програми (affiliate marketing)

Автори можуть заробляти на посиланнях. На практиці це виглядає так: розповіли про товар чи сервіс – додали посилання. Як наслідок – отримали відсоток з кожного продажу. Це популярна модель для інфлюенсерів, які вже мають активну та довірливу аудиторію.

Чи можна обійти обмеження TikTok Creator Fund Деякі автори намагаються підв'язати акаунт до країн, де працює фонд (наприклад, США), вказуючи інші країни у налаштуваннях або користуючись VPN. Але така схема не гарантує стабільного заробітку, адже TikTok може виявити, що геолокація акаунта не відповідає реальності, і заблокувати виплати або сам профіль.

Чи варто зараз заходити в TikTok

Так. TikTok залишається однією з найдинамічніших платформ. Його алгоритм дозволяє набрати сотні тисяч переглядів навіть на перших відео, якщо контент цікавий та адаптований до трендів. Українська мова, гумор, розповіді з реального життя, освіта й експертність – те, що працює зараз найкраще.

Зважаючи, що монетизувати TikTok в Україні можна, хоча офіційний Creator Fund недоступний, спробувати точно варто. Сам заробіток тут залежить не від самої платформи, а від вашої креативності, активності та вміння будувати аудиторію.