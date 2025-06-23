Официальная монетизация TikTok: как она работает

24 Канал рассказывает, как на самом деле в Украине можно (или нельзя) монетизировать TikTok, и какие способы имеют шанс принести доход в 2024–2025 годах.

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Важно сразу заметить, что TikTok Creator Fund – официальная программа поддержки авторов, которая позволяет получать деньги непосредственно с платформы за просмотры видео, пока недоступна в Украине. Она работает в США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и еще нескольких странах. Украинские авторы контента не могут податься в этот фонд напрямую, даже если имеют большую аудиторию и миллионы просмотров.

Однако это не означает, что в TikTok – украинцам нельзя зарабатывать.

Как реально зарабатывать в TikTok

Сотрудничество с брендами

Самый распространенный способ заработка – реклама. Если у вас есть активная аудитория (даже от 10 – 20 тысяч подписчиков), бренды могут предлагать вам сотрудничество. Например, обзор продукта, распаковка, упоминание в видео, и тому подобное. Особенно востребованы нишевые авторы, которые могут делать интересные живые обзоры, или иной контент о косметике, моде, фитнес, гаджеты, родительство, психологию.

Продажа собственных продуктов или услуг

TikTok хорошо работает как витрина. Если вы эксперт, дизайнер, художник, коуч, владелец магазина или даже репетитор – платформа позволяет заявить о себе, собрать доверие и перенаправить людей в свой Instagram, сайт или Telegram-канал. А там – продавать.

Лайв-стримы и подарки

TikTok позволяет проводить прямые эфиры, во время которых зрители могут присылать виртуальные подарки – за них автор получает реальные деньги. Но для этого нужно иметь по крайней мере 1000 подписчиков и быть старше 18 лет.

Партнерские программы (affiliate marketing)

Авторы могут зарабатывать на ссылках. На практике это выглядит так: рассказали о товаре или сервис – добавили ссылку. Как следствие – получили процент с каждой продажи. Это популярная модель для инфлюенсеров, которые уже имеют активную и доверчивую аудиторию.

Можно ли обойти ограничения TikTok Creator Fund Некоторые авторы пытаются подвязать аккаунт к странам, где работает фонд (например, США), указывая другие страны в настройках или пользуясь VPN. Но такая схема не гарантирует стабильного заработка, ведь TikTok может обнаружить, что геолокация аккаунта не соответствует реальности, и заблокировать выплаты или сам профиль.

Стоит ли сейчас заходить в TikTok

Да. TikTok остается одной из самых динамичных платформ. Его алгоритм позволяет набрать сотни тысяч просмотров даже на первых видео, если контент интересный и адаптирован к трендам. Украинский язык, юмор, рассказы из реальной жизни, образование и экспертность – то, что работает сейчас лучше всего.

Учитывая, что монетизировать TikTok в Украине можно, хотя официальный Creator Fund недоступен, попробовать точно стоит. Сам заработок здесь зависит не от самой платформы, а от вашей креативности, активности и умения строить аудиторию.