YouTube платить і за короткі відео: скільки реально можна заробити на Shorts
YouTube Shorts давно перестав бути лише інструментом для набору переглядів. Сьогодні короткі відео також можна монетизувати, проте заробіток нерідко виявляється значно меншим, ніж очікувалося.
Чи платить YouTube за Shorts
З 2023 року Shorts увійшли до Партнерської програми (YouTube Partner Program, YPP). Тому автори можуть отримувати частину доходу від реклами, яку показують між короткими відео у стрічці Shorts, зазначає AIR Media-Tech.
Однак, на відміну від звичайних відео, де реклама прив'язана до конкретного ролика, у Shorts працює інша система.
YouTube продає рекламу у стрічці Shorts, після чого:
- весь рекламний дохід об'єднує в один фонд;
- частину коштів спрямовує на оплату музичних ліцензій;
- решту розподіляє між авторами залежно від кількості переглядів їхніх Shorts.
З цієї суми автор отримує 45%, а 55% залишається YouTube.
Таким чином, два канали з однаковою кількістю переглядів можуть отримати різний дохід. Оскільки усе залежить від країни аудиторії, рекламного попиту, використаної музики тощо.
Скільки платять за 1 000 переглядів Shorts
Точного тарифу YouTube не встановив, він постійно змінюється. Проте наразі найвища плата для США – близько 0,30 – 0,35 долара за 1 000 переглядів;
В інших країнах платять менше. За оцінками аналітичних сервісів, середній дохід становить:
- Швейцарія – 0,20 долара;
- Австралія – 0,19 долара;
- Південна Корея – 0,18 долара;
- Велика Британія – 0,17 долара;
- Канада — 0,16 долара;
- Німеччина — 0,16 долара.
Для порівняння, у довгих відео у США середня плата може перевищувати 10 доларів за тисячу переглядів, тобто бути у десятки разів вищим. Саме тому навіть вірусний Shorts із кількома мільйонами переглядів не гарантує великого доходу.
Які умови потрібно виконати для монетизації
Щоб отримувати дохід від реклами у Shorts, канал має бути підключений до YouTube Partner Program.
Для монетизації на YouTube потрібно мати 1 000 підписників та 10 мільйонів дійсних переглядів Shorts за останні 90 днів або 4 000 годин перегляду довгих відео за останній рік.
Також YouTube має схвалити канал після перевірки на відповідність правилам монетизації.
YouTube не виплачує гроші за:
- повторно завантажені чужі відео;
- масово згенерований або однотипний контент без творчої цінності;
- відео, які порушують авторські права;
- та контент, який не відповідає правилам для рекламодавців.
Зважаючи на ці умови, більшість експертів вважають, що розраховувати лише Shorts для заробітку не варто. Короткі відео радше допомагають збільшити кількість підписників і привернути увагу до каналу. .
Тож найефективніше використовувати Shorts як інструмент для швидкого зростання аудиторії, а основний заробіток на YouTube отримувати з довгих відео, рекламної співпраці з брендами, а також продажу власних товарів чи послуг.