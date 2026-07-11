Платит ли YouTube за Shorts

С 2023 года Shorts вошли в Партнерскую программу (YouTube Partner Program, YPP). Поэтому авторы могут получать часть дохода от рекламы, которая показывается между короткими видео в ленте Shorts, отмечает AIR Media-Tech.

Однако, в отличие от обычных видео, где реклама привязана к конкретному ролику, в Shorts действует другая система.

YouTube продает рекламу в ленте Shorts, после чего:

весь рекламный доход объединяет в один фонд;

часть средств направляет на оплату музыкальных лицензий;

остальную часть распределяет между авторами в зависимости от количества просмотров их Shorts.

Из этой суммы автор получает 45%, а 55% остается у YouTube.

Таким образом, два канала с одинаковым количеством просмотров могут получить разный доход. Поскольку все зависит от страны аудитории, рекламного спроса, использованной музыки и т. д.

Сколько платят за 1 000 просмотров Shorts

Точного тарифа YouTube не установил, он постоянно меняется. Однако на данный момент самая высокая ставка в США – около 0,30–0,35 доллара за 1 000 просмотров;

в других странах платят меньше. По оценкам аналитических сервисов, средний доход составляет:

Швейцария – 0,20 доллара;

Австралия – 0,19 доллара;

Южная Корея – 0,18 доллара;

Великобритания – 0,17 доллара;

Канада – 0,16 доллара;

Германия – 0,16 доллара.

Для сравнения: в США средняя плата за просмотр длинных видео может превышать 10 долларов за тысячу просмотров, то есть быть в десятки раз выше. Именно поэтому даже вирусный Shorts с несколькими миллионами просмотров не гарантирует большого дохода.

Какие условия необходимо выполнить для монетизации

Чтобы получать доход от рекламы в Shorts, канал должен быть подключен к YouTube Partner Program.

Для монетизации на YouTube необходимо иметь 1 000 подписчиков и 10 миллионов действительных просмотров Shorts за последние 90 дней или 4 000 часов просмотра длинных видео за последний год.

Также YouTube должен одобрить канал после проверки на соответствие правилам монетизации.

YouTube не выплачивает деньги за:

повторно загруженные чужие видео;

массово сгенерированный или однотипный контент без творческой ценности;

видео, нарушающие авторские права;

а также контент, не соответствующий правилам для рекламодателей.

Учитывая эти условия, большинство экспертов считают, что рассчитывать только на Shorts для заработка не стоит. Короткие видео скорее помогают увеличить количество подписчиков и привлечь внимание к каналу.

Поэтому наиболее эффективно использовать Shorts как инструмент для быстрого роста аудитории, а основной доход на YouTube получать за счет длинных видео, рекламного сотрудничества с брендами, а также продажи собственных товаров или услуг.