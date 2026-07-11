Платит ли YouTube за Shorts
С 2023 года Shorts вошли в Партнерскую программу (YouTube Partner Program, YPP). Поэтому авторы могут получать часть дохода от рекламы, которая показывается между короткими видео в ленте Shorts, отмечает AIR Media-Tech.
Однако, в отличие от обычных видео, где реклама привязана к конкретному ролику, в Shorts действует другая система.
YouTube продает рекламу в ленте Shorts, после чего:
- весь рекламный доход объединяет в один фонд;
- часть средств направляет на оплату музыкальных лицензий;
- остальную часть распределяет между авторами в зависимости от количества просмотров их Shorts.
Из этой суммы автор получает 45%, а 55% остается у YouTube.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Таким образом, два канала с одинаковым количеством просмотров могут получить разный доход. Поскольку все зависит от страны аудитории, рекламного спроса, использованной музыки и т. д.
Сколько платят за 1 000 просмотров Shorts
Точного тарифа YouTube не установил, он постоянно меняется. Однако на данный момент самая высокая ставка в США – около 0,30–0,35 доллара за 1 000 просмотров;
в других странах платят меньше. По оценкам аналитических сервисов, средний доход составляет:
- Швейцария – 0,20 доллара;
- Австралия – 0,19 доллара;
- Южная Корея – 0,18 доллара;
- Великобритания – 0,17 доллара;
- Канада – 0,16 доллара;
- Германия – 0,16 доллара.
Для сравнения: в США средняя плата за просмотр длинных видео может превышать 10 долларов за тысячу просмотров, то есть быть в десятки раз выше. Именно поэтому даже вирусный Shorts с несколькими миллионами просмотров не гарантирует большого дохода.
Какие условия необходимо выполнить для монетизации
Чтобы получать доход от рекламы в Shorts, канал должен быть подключен к YouTube Partner Program.
Для монетизации на YouTube необходимо иметь 1 000 подписчиков и 10 миллионов действительных просмотров Shorts за последние 90 дней или 4 000 часов просмотра длинных видео за последний год.
Также YouTube должен одобрить канал после проверки на соответствие правилам монетизации.
YouTube не выплачивает деньги за:
- повторно загруженные чужие видео;
- массово сгенерированный или однотипный контент без творческой ценности;
- видео, нарушающие авторские права;
- а также контент, не соответствующий правилам для рекламодателей.
Учитывая эти условия, большинство экспертов считают, что рассчитывать только на Shorts для заработка не стоит. Короткие видео скорее помогают увеличить количество подписчиков и привлечь внимание к каналу.
Поэтому наиболее эффективно использовать Shorts как инструмент для быстрого роста аудитории, а основной доход на YouTube получать за счет длинных видео, рекламного сотрудничества с брендами, а также продажи собственных товаров или услуг.