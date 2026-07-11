Чи платить YouTube за Shorts
З 2023 року Shorts увійшли до Партнерської програми (YouTube Partner Program, YPP). Тому автори можуть отримувати частину доходу від реклами, яку показують між короткими відео у стрічці Shorts, зазначає AIR Media-Tech.
Однак, на відміну від звичайних відео, де реклама прив'язана до конкретного ролика, у Shorts працює інша система.
YouTube продає рекламу у стрічці Shorts, після чого:
- весь рекламний дохід об'єднує в один фонд;
- частину коштів спрямовує на оплату музичних ліцензій;
- решту розподіляє між авторами залежно від кількості переглядів їхніх Shorts.
З цієї суми автор отримує 45%, а 55% залишається YouTube.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Таким чином, два канали з однаковою кількістю переглядів можуть отримати різний дохід. Оскільки усе залежить від країни аудиторії, рекламного попиту, використаної музики тощо.
Скільки платять за 1 000 переглядів Shorts
Точного тарифу YouTube не встановив, він постійно змінюється. Проте наразі найвища плата для США – близько 0,30 – 0,35 долара за 1 000 переглядів;
В інших країнах платять менше. За оцінками аналітичних сервісів, середній дохід становить:
- Швейцарія – 0,20 долара;
- Австралія – 0,19 долара;
- Південна Корея – 0,18 долара;
- Велика Британія – 0,17 долара;
- Канада — 0,16 долара;
- Німеччина — 0,16 долара.
Для порівняння, у довгих відео у США середня плата може перевищувати 10 доларів за тисячу переглядів, тобто бути у десятки разів вищим. Саме тому навіть вірусний Shorts із кількома мільйонами переглядів не гарантує великого доходу.
Які умови потрібно виконати для монетизації
Щоб отримувати дохід від реклами у Shorts, канал має бути підключений до YouTube Partner Program.
Для монетизації на YouTube потрібно мати 1 000 підписників та 10 мільйонів дійсних переглядів Shorts за останні 90 днів або 4 000 годин перегляду довгих відео за останній рік.
Також YouTube має схвалити канал після перевірки на відповідність правилам монетизації.
YouTube не виплачує гроші за:
- повторно завантажені чужі відео;
- масово згенерований або однотипний контент без творчої цінності;
- відео, які порушують авторські права;
- та контент, який не відповідає правилам для рекламодавців.
Зважаючи на ці умови, більшість експертів вважають, що розраховувати лише Shorts для заробітку не варто. Короткі відео радше допомагають збільшити кількість підписників і привернути увагу до каналу. .
Тож найефективніше використовувати Shorts як інструмент для швидкого зростання аудиторії, а основний заробіток на YouTube отримувати з довгих відео, рекламної співпраці з брендами, а також продажу власних товарів чи послуг.