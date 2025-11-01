Який дохід з YouTube за 500 000 переглядів можна отримати зараз
- Монетизація за 1000 переглядів може складати від 3 до 11 доларів для контенту, створеного для аудиторії у Великій Британії, Австралії та Німеччині.
- За 500 000 переглядів у США можна отримати 5 130 доларів, тоді як в країнах з нижчою монетизацією, як Бразилія та Україна, максимум 1000 доларів.
Монетизація YouTube відрізняється, залежно від країни для якої створено контент. Також грає роль тип відео.
Як відрізняється монетизація?
Потрібно розуміти, що оплата за перегляди формується з урахуванням того, скільки заплатив за рекламу рекламодавець, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.
Читайте також Найбільший турецький ритейлер взуття закриває магазини в Україні
Розмір монетизації на YouTube за 1000 переглядів зараз:
- від 3 до 11 доларів – найвища монетизація, яка доступна зараз. Вона надається за контент, що створюється для аудиторії в Великій Британії, Австралії та Німеччині.
- від пари центів і до 2 доларів – монетизація, яка діє для більшості країн. Зокрема, Бразилії, індії, Південно-Східної Азії та України.
Якщо спиратись на дані монетизації за серпень, найбільше за 500 000 переглядів можна було отримати:
- Серед країн з найвищою монетизацією лідером були США. Для них оплата в середньому складала 10,26 долара за 1000 переглядів. Тобто, за 500 000 вийде – 5 130 доларів.
- А от для країн з найнижчою монетизацією ситуація дещо інша. За 1000 переглядів максимум там 2 долари. Відповідно, за 500 000 вийде – 1000 доларів.
Що ще важливо знати про заробіток на YouTube зараз?
Заробляти на YouTube можна різними способами. Необов'язково створювати контент. Також отримувати дохід з цієї платформи можливо, через написання сценаріїв для відео, монтаж тощо.
YouTube ввів монетизацію за Shorts. Ці короткі відео дійсно можуть принести дохід. Однак він кратно менший ніж за довгі відео. Зараз Shorts ефективніше використовувати для просування, ніж заробітку, повідомляє AIR Media-Tech.