Що відповів виробник Lovare на звинувачення у співпраці з Росією

Після публікації розслідування про можливу співпрацю чайної фабрики "Мономах" з Росією, компанія заперечила будь-які ділові зв'язки з державою-агресором.

"Мономах" у центрі скандалу

Після обшуків СБУ та відкритого кримінального провадження підприємство заявило про інформаційну атаку та заперечує будь-які зв'язки з країною-агресором, відповідну заяву опублікували на сайті компанії. Детальніше розповідає 24 Канал.

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У червні СБУ провела обшуки в офісах підприємства та у помешканнях його працівників. Одній із бухгалтерок оголосили про підозру, а співвласника бізнесу Тараса Барабаша – оголосили в розшук. Справу розслідують за статтями Кримінального кодексу, що стосуються пособництва державі-агресору.

Слідство вважає, що вже після 2022 року "Мономах" міг налагодити непряме постачання продукції до Росії – транзитом через Польщу та Білорусь.

Позиція компанії

У відповідь на це у компанії назвали обвинувачення надуманими, а інформаційний резонанс – "спланованою атакою".

"Ми ніколи не співпрацювали з Росією та не ведемо бізнес на її території. Всі дії компанії відповідають українському законодавству", – йдеться в заяві "Мономаха".

В компанії наголосили, що не має жодних судових рішень, які б доводили вину її посадових осіб, і готова захищати свою репутацію в юридичній площині.

Довідково. Згідно з даними YouControl, основними власниками АТ "Мономах" є Барабаш Богдан Олегович, якому належить 60,05% акцій, та Барабаш Тарас Олегович, якому належить 39,94%. За останні роки компанія помітно зросла у доходах: з 0,95 мільярдів гривень у 2021 році до 1,2 мільярдів гривень у 2022 році, 1,8 мільярдів гривень у 2023 році та 2,3 мільярдів гривень у 2024 році.