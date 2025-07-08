"Мономах" в центре скандала
После обысков СБУ и открытого уголовного производства предприятие заявило об информационной атаке и отрицает любые связи со страной-агрессором, соответствующее заявление опубликовали на сайте компании. Подробнее рассказывает 24 Канал.
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СБУ заинтересовалась производителем Lovare
В июне СБУ провела обыски в офисах предприятия и в помещениях его работников. Одной из бухгалтеров объявили о подозрении, а совладельца бизнеса Тараса Барабаша – объявили в розыск. Дело расследуют по статьям Уголовного кодекса, касающихся пособничества государству-агрессору.
Следствие считает, что уже после 2022 года "Мономах" мог наладить косвенные поставки продукции в Россию – транзитом через Польшу и Беларусь.
Позиция компании
В ответ на это в компании назвали обвинения надуманными, а информационный резонанс – "спланированной атакой".
"Мы никогда не сотрудничали с Россией и не ведем бизнес на ее территории. Все действия компании соответствуют украинскому законодательству", – говорится в заявлении "Мономаха".
В компании отметили, что не имеет никаких судебных решений, которые бы доказывали вину ее должностных лиц, и готова защищать свою репутацию в юридической плоскости.
Справочно. Согласно данным YouControl, основными владельцами АО "Мономах" являются Барабаш Богдан Олегович, которому принадлежит 60,05% акций, и Барабаш Тарас Олегович, которому принадлежит 39,94%. За последние годы компания заметно выросла в доходах: с 0,95 миллиардов гривен в 2021 году до 1,2 миллиардов гривен в 2022 году, 1,8 миллиардов гривен в 2023 году и 2,3 миллиардов гривен в 2024 году.