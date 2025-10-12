Оплата YouTube за перегляди здійснюється з урахуванням сукупності факторів. Зокрема, регіону проживання автора.

Який дохід можна отримати з YouTube у 2025?

Також на монетизацію впливають тематика контенту та формат відео, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Як відрізняється оплата за 1000 переглядів зараз:

Контент орієнтований на США, Канаду, Велику Британію, Австралію та Німеччину приносить найбільші прибутки. За 1000 переглядів є можливість отримати – від 3 до 11 доларів . Відповідно, за 10 000 вийде – 30 – 110 доларів.

. Відповідно, за 10 000 вийде – 30 – 110 доларів. Своєю чергою, контент для України, Бразилії, індії чи Південно-Східної Азії приносить набагато менше. Оплата за 1000 переглядів для цих регіонів складає максимум 1 – 2 долари. Можна отримувати і ще менше. У деяких випадках за цей контент платять, буквально, декілька центів. Себто, за 10 000 переглядів автори з цих країн можуть отримати максимум – 20 доларів.

Зверніть увагу! Монетизація для деяких країн вища, бо там рекламодавець платить більше за розміщення його оголошень.

Що потрібно знати про дохід з YouTube зараз?