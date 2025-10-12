Який дохід можна отримати з YouTube у 2025?
Також на монетизацію впливають тематика контенту та формат відео, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.
Як відрізняється оплата за 1000 переглядів зараз:
- Контент орієнтований на США, Канаду, Велику Британію, Австралію та Німеччину приносить найбільші прибутки. За 1000 переглядів є можливість отримати – від 3 до 11 доларів. Відповідно, за 10 000 вийде – 30 – 110 доларів.
- Своєю чергою, контент для України, Бразилії, індії чи Південно-Східної Азії приносить набагато менше. Оплата за 1000 переглядів для цих регіонів складає максимум 1 – 2 долари. Можна отримувати і ще менше. У деяких випадках за цей контент платять, буквально, декілька центів. Себто, за 10 000 переглядів автори з цих країн можуть отримати максимум – 20 доларів.
Зверніть увагу! Монетизація для деяких країн вища, бо там рекламодавець платить більше за розміщення його оголошень.
Що потрібно знати про дохід з YouTube зараз?
Як повідомляє AIR Media-Tech, отримати монетизацію можна не тільки за ролик на YouTube, а і Shorts. Водночас, потрібно зауважити, що оплата за перегляди зараз там надзвичайно низька. Розглянемо різницю на прикладі монетизації для Великої Британії. За довгі відео там авторам платять в середньому – 6,53 долара за 1000 переглядів. Аналогічна монетизація у Shorts – 0,2 долара. Відповідно, за 10 000 переглядів за довгі ролики можна отримати орієнтовно 65,3 долара. А от Shorts принесуть лише 2 долари.
Влітку YouTube змінив умови монетизації. Тепер деякі автори там зможуть заробляти більше. До того ж змінились правила використання ненормативної лексики.