Уряд очікує бездоганної роботи мораторію на перевірки бізнесу з боку правоохоронних органів.

Які очікування уряду?

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в ефірі національного телемарафону, підбиваючи підсумки першого тижня роботи нового складу Кабміну, передає 24 Канал.

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Ми очікуємо, що цей мораторій працюватиме бездоганно, і бізнес зможе повністю зосередитися на розвитку, створенні робочих місць і власних проєктах,

– зазначила прем'єрка.

Бюракратії стане менше?

Свириденко також наголосила, що уряд розпочав аудит усіх наявних бюрократичних процедур. За її словами, це продовження процесу дерегуляції, який включає скасування застарілих норм та переведення частини сервісів у цифровий формат.

Наше завдання – не лише скоротити бюрократію, а й перевірити всі державні витрати, щоби знайти додаткові ресурси, які можна буде переорієнтувати на оборонний сектор, – додала вона.

Що цьому передувало?

23 липня Кабмін ухвалив план реалізації рішення про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу. Зокрема, Держрегуляторну службу та міністерства зобов'язали впродовж місяця подати пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвих дозволів.