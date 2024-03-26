АРМА активно працює для того, аби вилучити активи росіян на користь держави. Втім, керувати ними на свій розсуд агенство на третій рік повномасштабної війни досі не може.

АРМА досі не може керувати активами росіян

Як повідомила очільниця Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами Олена Дума, відомство досі не може управляти активами, які вдалося конфіскувати у росіян, без згоди власників. Вона попросила Верховну Раду виправити цей абсурдний недолік, аби майно росіян працювало на користь України.

Цікаво Непомітний, але визначальний фактор: чому підприємцям необхідно розвивати емоційний інтелект

За словами Думи, зараз в руках АРМА біля тисячі активів, де 100% корпоративних прав належать росіянам. Ще у 3 тисячах активів вони мають певну частку. Однак для того, щоб керувати ними, АРМА має отримати згоду власників, а на неї зі зрозумілих причин розраховувати не доводиться.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Ми не можемо ними управляти. Це абсурд,

– заявила очільниця АРМА.

Законопроєкт №6233, який повинен був би виправити проблему, надійшов до Верховної Ради ще минулого року. Його не схвалили навіть у першому читанні – забракло 8 голосів.

Чергову спробу розблокування можливості керувати активами без росіян може законопроєкт 10069, який вже навіть включили у порядок денний. За словами народного депутата Ярослава Железняка, розглянути його можуть вже найближчим часом.

Нагадаємо, АРМА готується до продажу яхти Віктора Медведчука, яка зараз перебуває у Хорватії.