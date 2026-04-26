Чи ризикує ФОП при оплаті особистих витрат бізнес-карткою – експерт розібрав популярні міфи

Чи може ФОП розраховуватися бізнес-карткою в магазинах, на заправках чи в ресторанах – питання, яке досі викликає чимало дискусій. Багато хто вважає, що це суперечить законодавству.

Як користуватися бізнес-карткою ФОПа?

Однак податковий консультант Михайло Смокович пояснює – після надходження кошти на рахунку ФОПа стають його власними. Ба більше, облік витрат для підприємців на "спрощенці" не ведеться.

Бухгалтер звернув увагу – проти таких операцій не заперечує й податкова служба, надаючи для ФОПів відповідні роз'яснення.

Отже, використовувати гроші можна після сплати податків.

Але якщо у ФОПа немає боргу в Стані розрахунків з бюджетом, то податки сплачено. Єдина заборона – перекази коштів на фізичних осіб, там дійсно і податки додаткові, і звіти,

– наголосив експерт.

У чому причина застережень? Здебільшого йдеться про прагнення "перестрахуватися". Частина бухгалтерів орієнтується на застарілі практики або окремі нетипові ситуації, а не системну норму, вважає Смокович.

Він також розібрав окремі випадки:

Міф №1 – якщо оплату здійснено на ФОП, буде потрібно подавати 4ДФ. Пояснення: податкова справді дає таку рекомендацію, але цього немає в законодавстві, що раніше підтвердив Верховний суд.

Міф №2 – якщо купувати на закордонних сайтах або алкоголь, податкова може вважати це імпортом чи продажем підакцизних товарів. Пояснення: сам факт купівлі не є підставою для таких висновків. Порушення можуть встановити лише в разі фактичного продажу, а не придбання товарів для власних потреб.

Міф №3 – якщо оплатити карткою ФОПа іншому ФОПу I групи, це буде порушенням. Пояснення: при розрахунку карткою платником виступає фізична особа – власник рахунку, а не підприємець як суб'єкт господарювання. Тому така операція не вважається взаємодією між двома ФОПами, і визначити її як підприємницьку з боку платника фактично неможливо.

Міф №4 – якщо оплатити товар бізнес-карткою, а потім оформити повернення, ці кошти зарахують у дохід ФОПа. Пояснення: повернення коштів за товар не є підприємницьким доходом.

Михайло Смокович Бухгалтер, податковий консультант Зручно, коли особисті витрати та кошти на бізнес відокремлені, а по бізнес-рахунку нема особистих транзакцій… Це єдина позиція з якою можу погодитись. Якщо вам зручно так – чому ж ні. Якщо зручно розраховуватись – також можна.

Що варто знати про переказ власних коштів на рахунок ФОП?

А от перекази на рахунок ФОП від родичів (як-от чоловіка чи дружини) можуть викликати запитання під час моніторингу. Тож для уникнення проблем радять залишати чіткі та однозначні формулювання в призначенні платежу.

Окрім того, гроші повинні мати легальне джерело походження, з якого вже сплачено обов'язкові податки (зарплата, продаж майна тощо), також не зайвими будуть підтверджувальні документи.