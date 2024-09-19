Розширений функціонал для ФОПів: NovaPay запровадить нові можливості

NovaPay додала у свій мобільний застосунок декілька нових функцій для ФОПів. До них належать видача довіреностей до рахунку та внесення/зняття готівки з нього у відділеннях Нової пошти.

Нові функції NovaPay

У NovaPay повідомили, що тепер у застосунку можна оформити п’ять видів електронних довіреностей до рахунку ФОП:

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для бухгалтера з правом підпису;

для бухгалтера без права підпису;

для поповнення рахунку готівкою;

для зняття з рахунку готівки;

для поповнення та зняття з рахунку готівки.

За лічені хвилини із електронною довіреністю бухгалтер зможе створювати та підписувати платіжні інструкції, формувати виписки і звіти, переглядати історію операцій по рахунку та бачити реквізити,

– написали у компанії.

Також ФОПи та їх довірені особи можуть вносити та знімати готівку із рахунку у відділеннях Нової пошти за допомогою штрих-коду у застосунку NovaPay.

Нагадаємо! До 26 вересня на всі послуги внесення та зняття готівки діє акційна ставка — 0% на комісії.

Далі тарифи будуть такі: