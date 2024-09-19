Новые функции NovaPay

У NovaPay сообщили, что теперь в приложении можно оформить пять видов электронных доверенностей к счету ФЛП:

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для бухгалтера с правом подписи;

для бухгалтера без права подписи;

для пополнения счета наличными;

для снятия со счета наличных денег;

для пополнения и снятия со счета наличных.

За считанные минуты с электронной доверенностью бухгалтер сможет создавать и подписывать платежные инструкции, формировать выписки и отчеты, просматривать историю операций по счету и видеть реквизиты,

– написали в компании.

Также ФЛП и их доверенные лица могут вносить и снимать наличные со счета в отделениях Новой почты с помощью штрих-кода в приложении NovaPay.

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Далее тарифы будут такие: