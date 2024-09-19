Нові функції NovaPay
У NovaPay повідомили, що тепер у застосунку можна оформити п’ять видів електронних довіреностей до рахунку ФОП:
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- для бухгалтера з правом підпису;
- для бухгалтера без права підпису;
- для поповнення рахунку готівкою;
- для зняття з рахунку готівки;
- для поповнення та зняття з рахунку готівки.
За лічені хвилини із електронною довіреністю бухгалтер зможе створювати та підписувати платіжні інструкції, формувати виписки і звіти, переглядати історію операцій по рахунку та бачити реквізити,
– написали у компанії.
Також ФОПи та їх довірені особи можуть вносити та знімати готівку із рахунку у відділеннях Нової пошти за допомогою штрих-коду у застосунку NovaPay.
Нагадаємо! До 26 вересня на всі послуги внесення та зняття готівки діє акційна ставка — 0% на комісії.
Далі тарифи будуть такі:
- усі операції з коштами, що надійшли як післяплата, — без комісій;
- операції з коштами, що не є зарахуванням післяплати: усі транзакції і зняття готівки до 100 тисяч гривень — без комісій, більше цієї суми — на зняття готівки комісія 0,5%, утім не менше 15 гривень, переказ на інший банк — 0.5%, мінімум — 2 гривні, максимум — 15 гривень.