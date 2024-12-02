Як отримати сертифікат єВідновлення онлайн
Сертифікат єВідновлення можна отримати через застосунок Дія. Також стати учасниками програми українці мають змогу і через портал сервісу.
Кому надається сертифікат єВідновлення
Сертифікати єВідновлення це компенсація від держави за знищене житло, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
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Власники зруйнованого майна можуть забронювати житлові сертифікати на порталі Дія. А раніше сервіс працював лише в застосунку. До того ж тепер єВідновлення доступне для людей без РНОКПП або через уповноважених представників,
– йдеться в повідомленні Дія.
Зверніть увагу! Подали заявку на отримання сертифіката єВідновлення уже понад тисяча громадян.
Як подати заяву на єВідновлення через портал ДІя:
- авторизуватись на порталі;
- вибрати послугу "Бронювання коштів за житловим сертифікатом";
- вибрати житловий сертифікат;
- перевірити внесені дані та підписати заяву (через цифровий підпис).
Зауважте! Сертифікат можна використовувати упродовж 5 років.