Як отримати сертифікат єВідновлення онлайн

Сертифікат єВідновлення можна отримати через застосунок Дія. Також стати учасниками програми українці мають змогу і через портал сервісу.

Кому надається сертифікат єВідновлення

Сертифікати єВідновлення це компенсація від держави за знищене житло, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Власники зруйнованого майна можуть забронювати житлові сертифікати на порталі Дія. А раніше сервіс працював лише в застосунку. До того ж тепер єВідновлення доступне для людей без РНОКПП або через уповноважених представників,

– йдеться в повідомленні Дія.

Зверніть увагу! Подали заявку на отримання сертифіката єВідновлення уже понад тисяча громадян.

Як подати заяву на єВідновлення через портал ДІя:

авторизуватись на порталі;

вибрати послугу "Бронювання коштів за житловим сертифікатом";

вибрати житловий сертифікат;

перевірити внесені дані та підписати заяву (через цифровий підпис).

Зауважте! Сертифікат можна використовувати упродовж 5 років.