Що відомо про податкові борги в Україні

Тоді було відкрито 20,6 тисячі проваджень пише 24 канал з посиланням на Опендатабот із посиланням на дані податківців.

Читайте також Через підвищення податків українські продукти стануть дорожчими за імпортні

У 2023 цей показник становив 22,2 тисячі проваджень. Крім того, понад 3 тисячі податкових боргів бізнесу тягнуться ще з 2021 року.

Як компанія може отримати податковий борг Зокрема податковий борг будь-яка компанія може отримати через несплату податків, порушення строків декларування та інші причини. Тобто виконавчі провадження зі стягнення боргу на користь Державної податкової служби – це податковий борг, який пройшов судове стягнення. Проте не був сплачений боржником добровільно.

Де в Україні найбільше компаній з податковими боргами

Найбільше компаній, які мають податкові борги, зареєстровано у Києві. Їхня кількість складає 5,7 тисячі або 23% від загальної кількості цьогоріч.

На другому місці у рейтингу знаходиться Дніпровщина, де зареєстровано 4,5 тис. таких бізнесів (18%). А на третьому місці знаходиться Запорізька область – 1,3 тисячі або 5,2% податкових боргів.

Зокрема якщо казати про компанії, то серед усіх представників в Україні найбільше податкових боргів має санаторій "Збруч". У нього 77 проваджень, й майже всі вони відкриті цьогоріч.

На другій позиції розташований Миргородський хлібокомбінат №1 із 70 боргами. На третій сходинці рейтингу розташована компанія "Лерс" із 44 активними провадженнями.

