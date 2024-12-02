Что известно о налоговых долгах в Украине

Тогда было открыто 20,6 тысяч производств пишет 24 канал со ссылкой на Опендатабот со ссылкой на данные налоговиков.

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В 2023 этот показатель составлял 22,2 тысячи производств. Кроме того, более 3 тысяч налоговых долгов бизнеса тянутся еще с 2021 года.

Как компания может получить налоговый долг В частности налоговый долг любая компания может получить из-за неуплаты налогов, нарушение сроков декларирования и другие причины. То есть исполнительные производства по взысканию долга в пользу Государственной налоговой службы – это налоговый долг, который прошел судебное взыскание. Однако не был уплачен должником добровольно.

Где в Украине больше всего компаний с налоговыми долгами

Больше всего компаний, которые имеют налоговые долги, зарегистрировано в Киеве. Их количество составляет 5,7 тысячи или 23% от общего количества в этом году.

На втором месте в рейтинге находится Днепровская область, где зарегистрировано 4,5 тыс. таких бизнесов (18%). А на третьем месте находится Запорожская область – 1,3 тысячи или 5,2% налоговых долгов.

В частности если говорить о компании, то среди всех представителей в Украине больше всего налоговых долгов имеет санаторий "Збруч". У него 77 производств, и почти все они открыты в этом году.

На второй позиции расположен Миргородский хлебокомбинат №1 с 70 долгами. На третьей строчке рейтинга расположена компания "Лерс" с 44 активными производствами.

