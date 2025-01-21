Чи можна вийти на пенсію з мінімальним стажем і що робити, якщо його немає зовсім

Пенсійна реформа в Україні встановила нові правила, що регулюють порядок виходу на пенсію. Згідно із чинним законодавством, головною умовою для отримання пенсії є наявність страхового стажу.

Страховий стаж і нарахування пенсії за віком

Але чи можна розраховувати на пенсію, якщо стаж відсутній, розповідає 24 Канал. А також пояснюємо, що таке страховий стаж і як уникнути проблем із нарахуванням пенсії.

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Довідково. Страховий стаж – це період, протягом якого за людину сплачувалися внески до Пенсійного фонду України. Він обчислюється із розрахунку реальних відрахувань із заробітної плати, здійснених роботодавцем, або сплачених самостійно, наприклад, у разі підприємницької діяльності.

Для виходу на пенсію у 2025 році в 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо стаж менший, встановлюються альтернативні умови.

Пенсія за віком без необхідного стажу

Якщо людина не має 32 років стажу, але працювала офіційно принаймні 15 років, вона зможе вийти на пенсію пізніше – у 63 або 65 років залежно від наявного стажу. Наприклад, якщо стаж складає від 15 до 25 років, пенсію призначають у 63 роки, а з менш ніж 15 роками стажу – у 65.

Якщо страхового стажу бракує, держава дозволяє його докупити. Це означає, що людина може сплатити внески за відсутні періоди. Вартість одного місяця стажу у 2025 році становитиме 2 068 гривень (22% від мінімальної зарплати).

Що робити, якщо стажу немає зовсім

Соціальна пенсія

Для тих, хто не має жодного страхового стажу, передбачено альтернативу – соціальна пенсія. Вона виплачується громадянам, які досягли 65-річного віку та не мають мінімального страхового стажу.

Розмір соціальної пенсії відповідає прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на початок 2025 року це 2 209 гривень).

Соціальна допомога

У деяких випадках людина може звернутися до органів соціального захисту за додатковою допомогою. Її розмір залежить від рівня доходів сім’ї та визначається індивідуально.

Як запобігти проблемам зі стажем Працюючи офіційно, людина гарантує собі сплату страхових внесків, які зараховуються до страхового стажу. Особам, які працюють неофіційно або за кордоном, рекомендовано укладати договір із Пенсійним фондом та самостійно сплачувати ЄСВ.

Крім того, радимо періодично перевіряти свій страховий стаж через портал Дія або за допомогою Пенсійного фонду, щоб уникнути непорозумінь.

Тож, вийти на пенсію без страхового стажу можливо, але лише за умов досягнення 65-річного віку та зарахування до системи соціальної допомоги.