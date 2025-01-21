Кому припиняють виплачувати пенсію

Пенсійний фонд України зазначив чотири ключові причини, через які нарахування пенсій може бути припинено, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пенсійні виплати можуть бути припинені згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за такими підставами:

Якщо пенсію було призначено на основі неправдивих або недостовірних документів.

У разі смерті пенсіонера.

разі смерті пенсіонера. Якщо пенсіонер не отримував пенсійні кошти протягом шести місяців.

Якщо пенсіонер виїхав до країни, яка не має з Україною угоди про пенсійне забезпечення.

Зауважте! Водночас відновити виплати можна, подавши заяву до відповідного держоргану. Це можна зробити особисто або надіслати документи поштою, якщо пенсіонер тимчасово перебуває за кордоном.

Як повернути виплати

Для відновлення пенсійних виплат, за даними Пенсійного фонду, необхідно подати заяву до відповідної державної установи. Це можна зробити особисто або поштою, якщо пенсіонер тимчасово перебуває за кордоном. У разі надсилання документів поштою, до заяви потрібно додати: