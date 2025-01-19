Хто звільняється від сплати за комунальні послуги

Українські пенсіонери мають право на певні пільги, які дозволяють отримувати окремі послуги або зі знижкою, або зовсім безкоштовно, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову "Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї".

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Пільги мають пенсіонери, які до виходу на пенсію працювали в таких сферах, як:

освіта (вчителі);

бібліотечна справа;

медицина;

культура.

Ці пенсіонери звільняються від сплати за:

газопостачання;

тверде паливо.

Важливо! Окрім пільг, пенсіонери можуть оформити житлову субсидію, яка допомагає зменшити витрати на оплату комунальних послуг. Це додаткова підтримка для людей похилого віку, які мають обмежені доходи.

Додаткові пільги для українських пенсіонерів

Українські пенсіонери мають право на низку додаткових пільг, які полегшують їхнє фінансове становище.

Безплатний проїзд у міському транспорті

Пенсіонери можуть користуватися безплатним проїздом у міському транспорті, окрім метро та таксі, де сплату за проїзд необхідно здійснювати самостійно. Юридична допомога

Особи похилого віку можуть отримати безплатну первинну та вторинну юридичну допомогу, якщо розмір їхньої пенсії:

менше ніж 4 722 гривні;

менше ніж 6 056 гривень для осіб з інвалідністю.

Звільнення від сплати земельного податку

Пенсіонери звільняються від сплати земельного податку за ділянки, які відповідають нормам, визначеним українським законодавством.

Важливо! Пільги на земельний податок діють тільки у випадках, якщо площа ділянки не перевищує законодавчо встановлені межі.