У Мінекономіки відповіли, чи можливе зниження окремих податків наступного року

Мінекономіки не відкидає ймовірності зниження окремих податкових ставок в Україні наступного року. Водночас, у відомстві пропонують обережно підходити до цього питання.

Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко у розлогому інтерв'ю виданню Forbes. Посадовиця зауважила, що податкова система України, попри все, повинна залишатися конкурентною з податковими системами інших країн.

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Чи можливе зниження податків в Україні наступного року

За словами Свириденко, до зменшення податків необхідно підходити обережно. Наприклад, Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) є джерелом надходжень одразу для двох фондів соціального страхування, – це пенсії, страхові виплати та виплати з безробіття.

Юлія Свириденко міністерка економіки України Якщо знайдемо альтернативний механізм наповнення цих фондів, то можемо знижувати ставку. Проте, наразі я не бачу таких стимулів.

Водночас, посадовиця підкреслила, що конкурентоздатність податкової системи України є важливою для залучення майбутніх інвестицій у відбудову. При цьому, зауважила міністерка, необхідна єдина екосистема – доступ до фінансів, страхування воєнних ризиків та вже згадана конкурентність податкової системи.

Відповідаючи на питання, чи є податкова система України конкурентною нині, Свириденко зазначила, що її потрібно аналізувати у розрізі окремих податків.

Юлія Свириденко міністерка економіки України Можливо, є більше навантеження на заробітні плати, і це призводить до того, що бізнес може йти у тінь.