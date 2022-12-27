Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко у розлогому інтерв'ю виданню Forbes. Посадовиця зауважила, що податкова система України, попри все, повинна залишатися конкурентною з податковими системами інших країн.
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Чи можливе зниження податків в Україні наступного року
За словами Свириденко, до зменшення податків необхідно підходити обережно. Наприклад, Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) є джерелом надходжень одразу для двох фондів соціального страхування, – це пенсії, страхові виплати та виплати з безробіття.
Якщо знайдемо альтернативний механізм наповнення цих фондів, то можемо знижувати ставку. Проте, наразі я не бачу таких стимулів.
Водночас, посадовиця підкреслила, що конкурентоздатність податкової системи України є важливою для залучення майбутніх інвестицій у відбудову. При цьому, зауважила міністерка, необхідна єдина екосистема – доступ до фінансів, страхування воєнних ризиків та вже згадана конкурентність податкової системи.
Відповідаючи на питання, чи є податкова система України конкурентною нині, Свириденко зазначила, що її потрібно аналізувати у розрізі окремих податків.
Можливо, є більше навантеження на заробітні плати, і це призводить до того, що бізнес може йти у тінь.