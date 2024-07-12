Активи російського олігарха Усманова в Україні можуть конфіскувати: Мін'юст вже звернувся в суд

12 липня 2024, 07:29
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Джерело:

Мін'юст

Російського олігарха Алішера Усманова вважають відданим другом Кремля. В нього з партнерами є активи в Україні, однак Мін'юст націлився на їх конфіскацію.

Конфіскація активів олігарха 

До Вищого антикорупційного суду надійшов позов від Міністерства юстиції. У ньому вимагають конфіскувати активи росіянина Алішера Усманова. 

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Про які саме активи Усманова йдеться, наразі в міністерстві не уточнюють. В обгрунтуванні позову йдеться про те, що мільярдер має тісні зв'язки з Путіним та активно підтримує вторгнення в Україну. 

Усманов – не єдиний фігурант 

Відповідачами у позові також будуть Андрій Скоч, його батько Володимир Скоч і дочка Варвара Скоч. У документі фігурує ще одне ім'я – Володимира Стрешинського. Усі ці люди – міноритарії групи USM, яка підконтрольна Усманову. 

Усіх їх звинувачують у підтримці ворога та активних дій для дестабілізації ситуації в Україні.

Автор: Ярослав Сиваківський