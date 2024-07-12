Конфіскація активів олігарха

До Вищого антикорупційного суду надійшов позов від Міністерства юстиції. У ньому вимагають конфіскувати активи росіянина Алішера Усманова.

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Про які саме активи Усманова йдеться, наразі в міністерстві не уточнюють. В обгрунтуванні позову йдеться про те, що мільярдер має тісні зв'язки з Путіним та активно підтримує вторгнення в Україну.

Усманов – не єдиний фігурант

Відповідачами у позові також будуть Андрій Скоч, його батько Володимир Скоч і дочка Варвара Скоч. У документі фігурує ще одне ім'я – Володимира Стрешинського. Усі ці люди – міноритарії групи USM, яка підконтрольна Усманову.

Усіх їх звинувачують у підтримці ворога та активних дій для дестабілізації ситуації в Україні.