Конфискация активов олигарха
В Высший антикоррупционный суд поступил иск от Министерства юстиции. В нем требуют конфисковать активы россиянина Алишера Усманова.
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О каких именно активах Усманова идет речь, пока в министерстве не уточняют. В обосновании иска говорится о том, что миллиардер имеет тесные связи с Путиным и активно поддерживает вторжение в Украину.
Усманов – не единственный фигурант
Ответчиками в иске также будут Андрей Скоч, его отец Владимир Скоч и дочь Варвара Скоч. В документе фигурирует еще одно имя – Владимира Стрешинского. Все эти люди – миноритарии группы USM, которая подконтрольна Усманову.
Всех их обвиняют в поддержке врага и активных действий для дестабилизации ситуации в Украине.