Чи мають право роботодавці в Україні звільнити пенсіонера

Часто з досягненням пенсійного віку працівники не бажають покидати робоче місце. Це може створити проблему для роботодавців, які надають перевагу молодим працівникам.

Чи може роботодавець звільнити пенсіонера

Досягнення пенсійного віку не є підставою для звільнення працівника за ініціативою роботодавця. Українське законодавство не дозволяє звільняти працівників лише через вік, але не забороняє звільнення на загальних підставах.

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Працівника можна звільнити лише на підставах, визначених у статтях 40 та 41 Кодексу законів про працю. Ці статті містять вичерпний перелік підстав для звільнення працівника з ініціативи роботодавця.

Серед таких підстав можуть бути як зміни в структурі організації та скорочення штату працівників, так і прогули працівника, його невідповідність займаній посаді, появу на роботі в нетверезому стані та інше.

За дотримання всіх законодавчих вимог, працівники пенсійного віку можуть продовжувати працювати, отримуючи заробітну плату та пенсію.