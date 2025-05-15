Що буде, якщо не платити ЄСВ: наслідки, штрафи та ризики
- Несплата ЄСВ призводить до штрафу в розмірі 20% від недоплаченої суми, пені за кожен день прострочення, можливого блокування рахунків, втрати страхового стажу та проблем з отриманням соціальних виплат.
- ЄСВ є обов'язковим для всіх ФОПів, самозайнятих осіб та найманих працівників, за винятком тимчасового припинення діяльності або офіційного закриття ФОПа.
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – це обов'язковий платіж, який сплачують фізичні особи-підприємці, роботодавці та інші категорії платників для формування пенсійного та соціального забезпечення.
Що таке ЄСВ і для чого його сплачують
Але що станеться, якщо не сплачувати ЄСВ вчасно або ігнорувати його взагалі. Чи є це просто "технічною помилкою", чи реальним ризиком, розбирався 24 Канал.
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ЄСВ іде на фінансування таких сфер:
- Пенсійне забезпечення
- Тимчасова непрацездатність (лікарняні)
- Виплати по безробіттю
- Соціальне страхування на випадок нещасного випадку на виробництві
- Декретні та інші соціальні виплати
Тобто несплата ЄСВ напряму впливає не лише на державу, а й на ваше особисте майбутнє.
Наслідки несплати ЄСВ
Борг та штрафні санкції
Якщо не сплатити ЄСВ, нараховується:
- Штраф у розмірі 20% від суми недоплати
- Пеня – за кожен день прострочення
Наприклад, якщо підприємець не сплатив ЄСВ у сумі 1 430 гривень за місяць, то вже через кілька тижнів ця сума збільшується за рахунок штрафів і пені.
Блокування рахунків
Податкова служба має право звернутися до банку з вимогою заморозити рахунки боржника – для стягнення заборгованості у примусовому порядку.
Втрата страхового стажу
Це найнебезпечніше для тих, хто планує отримувати пенсію в майбутньому. Якщо ви не сплатили ЄСВ за певний період, цей місяць або квартал не зараховується до стажу, навіть якщо ви офіційно зареєстровані як підприємець.
Проблеми з лікарняними, декретними, безробіттям
Несплата внеску може стати підставою для відмови у виплатах із соцстрахування. Тобто, якщо ви захворіли чи втратили роботу, держава не матиме підстав для виплат.
Виконавче провадження
Податкова може передати справу до виконавчої служби. В результаті – арешт майна, примусове стягнення коштів і навіть заборона виїзду за кордон (у разі великої суми боргу).
Чи можна уникнути сплати ЄСВ
Ні. ЄСВ є обов'язковим для усіх ФОПів (навіть без доходу),самозайнятих осіб, найманих працівників через роботодавця. Єдиний виняток – тимчасове припинення підприємницької діяльності або офіційне закриття ФОПа. У такому разі з дати закриття зобов'язання припиняються, але старі борги залишаються.
Як перевірити, чи є борг по ЄСВ
Найпростіше – через електронний кабінет платника податків, Дію (розділ "Мої податки"), особистий візит до податкової.
Також щоквартально податкова надсилає повідомлення про наявну заборгованість.
Що робити, якщо є борг
- Не ігноруйте. Навіть якщо ви не ведете діяльність, борг сам не зникне.
- Зв'яжіться з податковою: уточніть точну суму боргу з урахуванням пені.
- Сплатіть добровільно або узгодьте графік погашення.
- Якщо ви вже закрили ФОП – перевірте, чи внесено зміни в реєстр, і подайте уточнюючу звітність.