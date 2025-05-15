Что такое ЕСВ и для чего его платят

Но что произойдет, если не платить ЕСВ вовремя или игнорировать его вообще. Является ли это просто "технической ошибкой", или реальным риском, разбирался 24 Канал.

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ЕСВ идет на финансирование таких сфер:

Пенсионное обеспечение

Временная нетрудоспособность (больничные)

Выплаты по безработице

Социальное страхование на случай несчастного случая на производстве

Декретные и другие социальные выплаты

То есть неуплата ЕСВ напрямую влияет не только на государство, но и на ваше личное будущее.

Последствия неуплаты ЕСВ

Долг и штрафные санкции

Если не оплатить ЕСВ, начисляется:

Штраф в размере 20% от суммы недоплаты

Пеня – за каждый день просрочки за каждый день просрочки

Например, если предприниматель не уплатил ЕСВ в сумме 1 430 гривен за месяц, то уже через несколько недель эта сумма увеличивается за счет штрафов и пени.

Блокировка счетов

Налоговая служба имеет право обратиться в банк с требованием заморозить счета должника – для взыскания задолженности в принудительном порядке.

Потеря страхового стажа

Это самое опасное для тех, кто планирует получать пенсию в будущем. Если вы не уплатили ЕСВ за определенный период, этот месяц или квартал не засчитывается в стаж, даже если вы официально зарегистрированы как предприниматель.

Проблемы с больничными, декретными, безработицей безработицей

Неуплата взноса может стать основанием для отказа в выплатах по соцстрахованию. То есть, если вы заболели или потеряли работу, государство не будет иметь оснований для выплат.

Исполнительное производство

Налоговая может передать дело в исполнительную службу. В результате – арест имущества, принудительное взыскание средств и даже запрет выезда за границу (в случае большой суммы долга).

Можно ли избежать уплаты ЕСВ Нет. ЕСВ является обязательным для всех ФЛП (даже без дохода),самозанятых лиц, наемных работников через работодателя. Единственное исключение – временное прекращение предпринимательской деятельности или официальное закрытие ФЛП. В таком случае с даты закрытия обязательства прекращаются, но старые долги остаются.

Как проверить, есть ли долг по ЕСВ

Проще всего – через электронный кабинет налогоплательщика, Дію (раздел "Мои налоги"), личный визит в налоговую.

Также ежеквартально налоговая присылает уведомление об имеющейся задолженности.

Что делать, если есть долг