Що таке ЄСВ і для чого його сплачують

Але що станеться, якщо не сплачувати ЄСВ вчасно або ігнорувати його взагалі. Чи є це просто "технічною помилкою", чи реальним ризиком, розбирався 24 Канал.

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ЄСВ іде на фінансування таких сфер:

Пенсійне забезпечення

Тимчасова непрацездатність (лікарняні)

Виплати по безробіттю

Соціальне страхування на випадок нещасного випадку на виробництві

Декретні та інші соціальні виплати

Тобто несплата ЄСВ напряму впливає не лише на державу, а й на ваше особисте майбутнє.

Наслідки несплати ЄСВ

Борг та штрафні санкції

Якщо не сплатити ЄСВ, нараховується:

Штраф у розмірі 20% від суми недоплати

Пеня – за кожен день прострочення

Наприклад, якщо підприємець не сплатив ЄСВ у сумі 1 430 гривень за місяць, то вже через кілька тижнів ця сума збільшується за рахунок штрафів і пені.

Блокування рахунків

Податкова служба має право звернутися до банку з вимогою заморозити рахунки боржника – для стягнення заборгованості у примусовому порядку.

Втрата страхового стажу

Це найнебезпечніше для тих, хто планує отримувати пенсію в майбутньому. Якщо ви не сплатили ЄСВ за певний період, цей місяць або квартал не зараховується до стажу, навіть якщо ви офіційно зареєстровані як підприємець.

Проблеми з лікарняними, декретними, безробіттям

Несплата внеску може стати підставою для відмови у виплатах із соцстрахування. Тобто, якщо ви захворіли чи втратили роботу, держава не матиме підстав для виплат.

Виконавче провадження

Податкова може передати справу до виконавчої служби. В результаті – арешт майна, примусове стягнення коштів і навіть заборона виїзду за кордон (у разі великої суми боргу).

Чи можна уникнути сплати ЄСВ Ні. ЄСВ є обов'язковим для усіх ФОПів (навіть без доходу),самозайнятих осіб, найманих працівників через роботодавця. Єдиний виняток – тимчасове припинення підприємницької діяльності або офіційне закриття ФОПа. У такому разі з дати закриття зобов'язання припиняються, але старі борги залишаються.

Як перевірити, чи є борг по ЄСВ

Найпростіше – через електронний кабінет платника податків, Дію (розділ "Мої податки"), особистий візит до податкової.

Також щоквартально податкова надсилає повідомлення про наявну заборгованість.

Що робити, якщо є борг