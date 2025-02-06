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Бізнес Актуальні новини ВАКС націоналізує готель у Буковелі: кому він належав
6 лютого, 11:58
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ВАКС націоналізує готель у Буковелі: кому він належав

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Вищий антикорупційний суд конфіскував готель AmstelSki в Карпатах, що належав колишньому охоронцю Віктора Януковича.
  • Майно В'ячеслава Заневського, включаючи квартири, земельні ділянки та зброю, також було конфісковано.
  • Заневський займався безпекою на російських об'єктах і підозрюється у допомозі російським окупантам в Україні.

Вищий антикорупційний суд 5 лютого задовольнив позов Міністерства юстиції щодо конфіскації готелю AmstelSki в Карпатах, який належав колишньому охоронцю Віктора Януковича.

Майно екс-охоронця Януковича, потрапило під конфіскацію

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту, інформує 24 Канал. Об'єкт розташований в селі Поляниця, на території курорту Буковель, і належав компанії "Амстел-скі", засновником якої є В'ячеслав Заневський.

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У березні 2023 року цей готель був заарештований. Під конфіскацію потрапило й інше майно Заневського, зокрема:

  • дві квартири,
  • чотири паркомісця,
  • 12 земельних ділянок,
  • кілька об'єктів інтелектуальної власності,
  • автомобіль,
  • 10 одиниць зброї,
  • 300 000 гривень.

Що відомо про Заневського

За даними Міністерства юстиції, після початку повномасштабного вторгнення Заневський займався питаннями безпеки на російських об'єктах, зокрема, брав участь у будівництві мосту через річку Кальміус у тимчасово окупованому Маріуполі.

Також його підозрюють у допомозі російським окупантам у виявленні патріотично налаштованих громадян України, які залишилися на захоплених територіях.