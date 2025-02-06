ВАКС націоналізує готель у Буковелі: кому він належав
- Вищий антикорупційний суд конфіскував готель AmstelSki в Карпатах, що належав колишньому охоронцю Віктора Януковича.
- Майно В'ячеслава Заневського, включаючи квартири, земельні ділянки та зброю, також було конфісковано.
- Заневський займався безпекою на російських об'єктах і підозрюється у допомозі російським окупантам в Україні.
Вищий антикорупційний суд 5 лютого задовольнив позов Міністерства юстиції щодо конфіскації готелю AmstelSki в Карпатах, який належав колишньому охоронцю Віктора Януковича.
Майно екс-охоронця Януковича, потрапило під конфіскацію
Про це повідомила пресслужба Мін'юсту, інформує 24 Канал. Об'єкт розташований в селі Поляниця, на території курорту Буковель, і належав компанії "Амстел-скі", засновником якої є В'ячеслав Заневський.
Дивіться також Скільки соток землі можна приватизувати громадянам України
У березні 2023 року цей готель був заарештований. Під конфіскацію потрапило й інше майно Заневського, зокрема:
- дві квартири,
- чотири паркомісця,
- 12 земельних ділянок,
- кілька об'єктів інтелектуальної власності,
- автомобіль,
- 10 одиниць зброї,
- 300 000 гривень.
Що відомо про Заневського
За даними Міністерства юстиції, після початку повномасштабного вторгнення Заневський займався питаннями безпеки на російських об'єктах, зокрема, брав участь у будівництві мосту через річку Кальміус у тимчасово окупованому Маріуполі.
Також його підозрюють у допомозі російським окупантам у виявленні патріотично налаштованих громадян України, які залишилися на захоплених територіях.