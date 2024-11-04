Українцям нарахували втричі більший кешбек ніж у вересні

Українці у жовтні отримали втричі більшу суму Національного кешбеку ніж у вересні. Минулого місяця на його виплату виділили 125 мільйонів гривень.

Національний кешбек у жовтні

Також протягом жовтня вдвічі зросла кількість учасників цієї програми, передає 24 Канал з посиланням на слова першої віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки України Юлії Свириденко.

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Нагадаємо! 31 жовтня зафіксовано 3 мільйони громадян, які відкрили 3,2 мільйона карток Національний кешбек.

Юлія Свириденко Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Виплата коштів, накопичених споживачами за жовтень, відбудеться в кінці листопада на картку для виплат "Національний кешбек". Щоб отримати кошти вчасно, потрібно активувати цю картку в Дії. Це зробили 1,9 мільйони громадян.

У вересні на кешбек виділили значно менше коштів – 37,2 мільйона гривень.

Станом на кінець жовтня 1 500 виробників надали для участі в програмі загалом 300 000 одиниць місцевої продукції, що свідчить про значну прихильність до підтримки товарів українського виробництва.