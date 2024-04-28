Маск несподівано прибув у Китай – про що мільярдер домовляється з чиновниками

Ілон Маск таки здійснив візит до Китаю, про який говорили вже давно. Він приїхав далеко не з туристичних міркувань – мільярдер сподівається владнати свої бізнес-інтереси.

Візит Маска у Китай

Журналістам стало відомо, що мільярдер Ілон Маск неочікувано прибув у Пекін. Мільярдер має намір зустрітися з головиними чиновниками країни.

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Засновник Tesla сподівається, що йому вдасться домовитися про впровадження технології повного автопілота в машинах компанії. В Китаї дуже обережно ставляться до цієї ідеї та не поспішають давати свій дозвіл.

Втім, мова йде не лише про китайський ринок. З 2021 року Tesla зберігає усі дані зі свого місцевого автопарку у Шанхаї, як це вимагає регулятор. Маск хоче просити про передачу даних за кордон для розвитку технології безпілотного водія.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Китайські ЗМІ стверджують, що Маск проведе зустріч із Рен Хунбіном. Цей урядовець стоїть на чолі Китайської раду зі сприяння міжнародній торгівлі та є організатором Пекінського автосалону. Про підсумки перемовин джерела обіцяють повідомити одразу по їх звершенню.

Також повідомляється, що Tesla буде продавати програму помічника водія Full Self-Driving (FSD) за 8 тисяч доларів, хоча раніше ціна була на рівні 12 тисяч.