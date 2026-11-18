Найбагатша людина Австралії Джина Райнхарт продовжує нарощувати інвестиції в американський оборонний сектор та космічні технології. Її компанія збільшила вкладення в низку виробників військового обладнання, а також придбала додаткові акції SpaceX Ілона Маска.

На які оборонні компанії США ставить найбагатша австралійка

За квартал ринкова вартість американського портфеля акцій мільярдерки Джини Райнхарт досягла 5,7 мільярда доларів, хоча деякі інвестиції за цей період подешевшали, пише Bloomberg.

У третьому кварталі 2026 року приватна компанія Джини Райнхарт Hancock Prospecting розширила інвестиції в американські компанії, що працюють у сфері оборони та аерокосмічних технологій.

Згідно з регуляторними документами США, поданими в понеділок, компанія придбала акції виробника військового обладнання General Dynamics Corp. На кінець кварталу їхня ринкова вартість становила 26 мільйонів доларів.

Також Hancock Prospecting збільшила частки в інших американських оборонних компаніях:

RTX Corp.; Northrop Grumman Corp.; L3Harris Technologies Inc.; Lockheed Martin Corp.

Ці компанії працюють у сферах оборонної промисловості, авіації, виробництва військової техніки, систем озброєння та технологій.

Райнхарт збільшує інвестиції в SpaceX Ілона Маска

Окрім оборонного сектору, австралійська мільярдерка продовжує вкладати кошти в космічний бізнес. У третьому кварталі Hancock Prospecting придбала додаткові акції Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), компанії Ілона Маска.

Однак попри збільшення кількості акцій, ринкова вартість її інвестицій у SpaceX за квартал скоротилася приблизно на 160 мільйонів доларів.

До слова, 72-річна Джина Райнхарт заробила свій статок на розробці масштабних родовищ залізної руди у Західній Австралії. Нині її капітал оцінюється у 28 мільярдів доларів. Це приблизно на 19 мільярдів менше, ніж у лютому, за даними Bloomberg Billionaires Index.



