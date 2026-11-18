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На какие оборонные компании США делает ставку самая богатая австралийка

За квартал рыночная стоимость американского портфеля акций миллиардера Джины Райнхарт достигла 5,7 миллиарда долларов, хотя некоторые инвестиции за этот период подешевели, пишет Bloomberg.

В третьем квартале 2026 года частная компания Джины Райнхарт Hancock Prospecting расширила инвестиции в американские компании, работающие в сфере обороны и аэрокосмических технологий.

Согласно регуляторным документам США, поданным в понедельник, компания приобрела акции производителя военного оборудования General Dynamics Corp. На конец квартала их рыночная стоимость составляла 26 миллионов долларов.

Также Hancock Prospecting увеличила доли в других американских оборонных компаниях:

RTX Corp.; Northrop Grumman Corp.; L3Harris Technologies Inc.; Lockheed Martin Corp.

Эти компании работают в сферах оборонной промышленности, авиации, производства военной техники, систем вооружения и технологий.

Райнхарт увеличивает инвестиции в SpaceX Илона Маска

Помимо оборонного сектора, австралийская миллиардерша продолжает вкладывать средства в космический бизнес. В третьем квартале Hancock Prospecting приобрела дополнительные акции Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), компании Илона Маска.

Однако несмотря на увеличение количества акций, рыночная стоимость ее инвестиций в SpaceX за квартал сократилась примерно на 160 миллионов долларов.

К слову, 72-летняя Джина Райнхарт заработала свое состояние на разработке крупных месторождений железной руды в Западной Австралии. В настоящее время ее капитал оценивается в 28 миллиардов долларов. Это примерно на 19 миллиардов меньше, чем в феврале, по данным Bloomberg Billionaires Index.