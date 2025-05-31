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31 травня, 08:05
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Бестселери серед електромобілів: які моделі найпопулярніші в Європі

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • У квітні 2025 року Skoda Elroq стала найпопулярнішим електромобілем у Європі, реалізувавши 7998 одиниць.
  • До десятки найпродаваніших електромобілів у Європі увійшли моделі від Volkswagen, Kia, Renault, Tesla та інші.

У квітні 2025 року найпопулярнішим електромобілем на європейському ринку став Skoda Elroq. Автівку усе дедалі частіше обирають серед низки електромобілів.

Elroq – лідер ринку електрокарів

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані аналітичної компанії JATO Dynamics, передає 24 Канал.

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За місяць було реалізовано 7998 одиниць Elroq, що дозволило модиницьелі обійти конкурентів від Volkswagen, Kia, Renault та Tesla.

Топ-10 у рейтингу

До десятки найпродиницьаваніших електромобілів у Європі також увійшли:

  • Skoda Elroq – 7998 одиниць.
  • Volkswagen ID.3 – 6932 одиниць.
  • Volkswagen ID.7 – 6776 одиниць.
  • Volkswagen ID.4 – 6297 одиниць.
  • Kia EV3 – 5680 одиниць.
  • Renault 5 – 5662 одиниць.
  • BMW iX1 – 5518 одиниць.
  • Skoda Enyaq – 5037 одиниць.
  • Tesla Model Y – 4495 одиниць.
  • Citroen e-C3 – 3962 одиниць.

Зауважте. Дані підтверджують стабільне зростання популярності електромобілів у Європі та зміцнення позицій бренду Škoda на ринку "зеленого" транспорту.