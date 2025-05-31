Elroq – лідер ринку електрокарів
Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані аналітичної компанії JATO Dynamics, передає 24 Канал.
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За місяць було реалізовано 7998 одиниць Elroq, що дозволило модиницьелі обійти конкурентів від Volkswagen, Kia, Renault та Tesla.
Топ-10 у рейтингу
До десятки найпродиницьаваніших електромобілів у Європі також увійшли:
- Skoda Elroq – 7998 одиниць.
- Volkswagen ID.3 – 6932 одиниць.
- Volkswagen ID.7 – 6776 одиниць.
- Volkswagen ID.4 – 6297 одиниць.
- Kia EV3 – 5680 одиниць.
- Renault 5 – 5662 одиниць.
- BMW iX1 – 5518 одиниць.
- Skoda Enyaq – 5037 одиниць.
- Tesla Model Y – 4495 одиниць.
- Citroen e-C3 – 3962 одиниць.
Зауважте. Дані підтверджують стабільне зростання популярності електромобілів у Європі та зміцнення позицій бренду Škoda на ринку "зеленого" транспорту.