Elroq – лидер рынка электрокаров

Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные аналитической компании JATO Dynamics, передает 24 Канал.

Смотрите также Конкурент Tesla рекордно снижает стоимость электрокаров и захватывает рынок

За месяц было реализовано 7998 единиц Elroq, что позволило модиницьели обойти конкурентов от Volkswagen, Kia, Renault и Tesla.

Топ-10 в рейтинге

В десятку самых продаваемых электромобилей в Европе также вошли:

Skoda Elroq – 7998 единиц.

Volkswagen ID.3 – 6932 единиц.

Volkswagen ID.7 – 6776 единиц.

Volkswagen ID.4 – 6297 единиц.

Kia EV3 – 5680 единиц.

Renault 5 – 5662 единиц.

BMW iX1 – 5518 единиц.

Skoda Enyaq – 5037 единиц.

Tesla Model Y – 4495 единиц.

Citroen e-C3 – 3962 единиц.

Обратите внимание. Данные подтверждают стабильный рост популярности электромобилей в Европе и укрепление позиций бренда Škoda на рынке "зеленого" транспорта.