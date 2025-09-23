Підсобні робітники, водії автотранспорту та продавці продовольчих товарів очолили рейтинг найзатребуваніших професій в Україні.

Які вакансії актуальні в Україні?

Про це повідомляє Державна служба зайнятості, яка оприлюднила топ-10 найпопулярніших вакансій за даними 2025 року, передає 24 Канал.

Дивіться також Аграрії суттєво підвищують зарплати: хто і скільки отримав підвищення цього року

За статистикою, роботодавці розмістили понад 15 тисяч вакансій для підсобників, водночас таких кандидатів – понад 18 тисяч.

На посади водіїв надійшло понад 13 тисяч пропозицій, а резюме подали майже 10,6 тисяч людей. У категорії "продавці продовольчих товарів" – понад 13 тис. вакансій та майже 20 тис. кандидатів.

Далі за кількістю запитів ідуть:

Продавці-консультанти – 9 тисяч вакансій / 11 тисяч кандидатів

Кухарі – 8,7 тисяч місць / 12 тисяч претендентів

Прибиральники службових приміщень – 8 тисяч

Бухгалтери – 6,7 тисяч

Вчителі шкіл – 4,7 тисяч

Швачки – 4,6 тисяч

Медичні сестри – 4,5 тисяч

Зауважте. У більшості категорій кількість претендентів перевищує кількість вакансій.

Чи є рідкісні професії?

Також на ринку зустрічаються рідкісні професії, які складно знайти: бандурист, ведучий дискотеки, завідувач оранжереї, математик, готувач шампанського, повідомили у Держслужбі.

Загалом, з початку 2025 року відомство запропонувало понад 309 тисяч вакансій, а 238 тисяч українців уже знайшли роботу або отримали допомогу у відкритті власної справи.

Які нові тернденції на ринку праці?

Упродовж останніх десятиліть популярною була гіпотеза: хочеш вищу зарплату – змінюй роботу частіше. Та, як повідомляє The Economist, ситуація змінилася. Уперше за 15 років у США зарплати працівників, які залишаються на своїй посаді, почали зростати швидше, ніж у тих, хто переходить в іншу компанію.

Що відбувається на ринку праці?