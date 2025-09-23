Топ-10 найпопулярніших вакансій в Україні: кого шукають найбільше
- Підсобні робітники, водії автотранспорту та продавці продовольчих товарів є найзатребуванішими професіями в Україні.
- З початку 2025 року Державна служба зайнятості запропонувала понад 309 тисяч вакансій, і 238 тисяч українців вже знайшли роботу або отримали допомогу у відкритті власної справи.
Підсобні робітники, водії автотранспорту та продавці продовольчих товарів очолили рейтинг найзатребуваніших професій в Україні.
Які вакансії актуальні в Україні?
Про це повідомляє Державна служба зайнятості, яка оприлюднила топ-10 найпопулярніших вакансій за даними 2025 року, передає 24 Канал.
За статистикою, роботодавці розмістили понад 15 тисяч вакансій для підсобників, водночас таких кандидатів – понад 18 тисяч.
На посади водіїв надійшло понад 13 тисяч пропозицій, а резюме подали майже 10,6 тисяч людей. У категорії "продавці продовольчих товарів" – понад 13 тис. вакансій та майже 20 тис. кандидатів.
Далі за кількістю запитів ідуть:
- Продавці-консультанти – 9 тисяч вакансій / 11 тисяч кандидатів
- Кухарі – 8,7 тисяч місць / 12 тисяч претендентів
- Прибиральники службових приміщень – 8 тисяч
- Бухгалтери – 6,7 тисяч
- Вчителі шкіл – 4,7 тисяч
- Швачки – 4,6 тисяч
- Медичні сестри – 4,5 тисяч
Зауважте. У більшості категорій кількість претендентів перевищує кількість вакансій.
Чи є рідкісні професії?
Також на ринку зустрічаються рідкісні професії, які складно знайти: бандурист, ведучий дискотеки, завідувач оранжереї, математик, готувач шампанського, повідомили у Держслужбі.
Загалом, з початку 2025 року відомство запропонувало понад 309 тисяч вакансій, а 238 тисяч українців уже знайшли роботу або отримали допомогу у відкритті власної справи.
Які нові тернденції на ринку праці?
Упродовж останніх десятиліть популярною була гіпотеза: хочеш вищу зарплату – змінюй роботу частіше. Та, як повідомляє The Economist, ситуація змінилася. Уперше за 15 років у США зарплати працівників, які залишаються на своїй посаді, почали зростати швидше, ніж у тих, хто переходить в іншу компанію.
Що відбувається на ринку праці?
- Майже 80% агрохолдингів підвищили зарплати своїм працівникам, решта планують зробити це до кінця року.
- З 1 січня 2026 року поріг зарплати для бронювання працівників підвищиться з 20 тисяч до 21,6 тисяч гривень.
Раніше ми пояснили, чому реальна середня заробітна плата значно менша, ніж оприлюднює Держстат. Річ у тім, що офіційна статистика не враховує мікропідприємства та ФОП, де зайнята велика кількість людей.