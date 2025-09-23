Подсобные рабочие, водители автотранспорта и продавцы продовольственных товаров возглавили рейтинг самых востребованных профессий в Украине.

Какие вакансии актуальны в Украине?

Об этом сообщает Государственная служба занятости, которая обнародовала топ-10 самых популярных вакансий по данным 2025 года, передает 24 Канал.

По статистике, работодатели разместили более 15 тысяч вакансий для подсобников, в то же время таких кандидатов – более 18 тысяч.

На должности водителей поступило более 13 тысяч предложений, а резюме подали почти 10,6 тысяч человек. В категории "продавцы продовольственных товаров" – более 13 тыс. вакансий и почти 20 тыс. кандидатов.

Далее по количеству запросов идут:

Продавцы-консультанты – 9 тысяч вакансий / 11 тысяч кандидатов

Повара – 8,7 тысяч мест / 12 тысяч претендентов

Уборщики служебных помещений – 8 тысяч

Бухгалтера – 6,7 тысяч

Учителя школ – 4,7 тысяч

Швеи – 4,6 тысяч

Медицинские сестры – 4,5 тысяч

Заметьте. В большинстве категорий количество претендентов превышает количество вакансий.

Есть ли редкие профессии?

Также на рынке встречаются редкие профессии, которые сложно найти: бандурист, ведущий дискотеки, заведующий оранжереи, математик, повар шампанского, сообщили в Госслужбе.

В общем, с начала 2025 года ведомство предложило более 309 тысяч вакансий, а 238 тысяч украинцев уже нашли работу или получили помощь в открытии собственного дела.

Какие новые тернденции на рынке труда?

В течение последних десятилетий популярной была гипотеза: хочешь более высокую зарплату – меняй работу чаще. И, как сообщает The Economist, ситуация изменилась. Впервые за 15 лет в США зарплаты работников, которые остаются на своей должности, начали расти быстрее, чем у тех, кто переходит в другую компанию.

Что происходит на рынке труда?