Топ-10 самых популярных вакансий в Украине: кого ищут больше всего
- Подсобные рабочие, водители автотранспорта и продавцы продовольственных товаров являются самыми востребованными профессиями в Украине.
- С начала 2025 года Государственная служба занятости предложила более 309 тысяч вакансий, и 238 тысяч украинцев уже нашли работу или получили помощь в открытии собственного дела.
Подсобные рабочие, водители автотранспорта и продавцы продовольственных товаров возглавили рейтинг самых востребованных профессий в Украине.
Какие вакансии актуальны в Украине?
Об этом сообщает Государственная служба занятости, которая обнародовала топ-10 самых популярных вакансий по данным 2025 года, передает 24 Канал.
По статистике, работодатели разместили более 15 тысяч вакансий для подсобников, в то же время таких кандидатов – более 18 тысяч.
На должности водителей поступило более 13 тысяч предложений, а резюме подали почти 10,6 тысяч человек. В категории "продавцы продовольственных товаров" – более 13 тыс. вакансий и почти 20 тыс. кандидатов.
Далее по количеству запросов идут:
- Продавцы-консультанты – 9 тысяч вакансий / 11 тысяч кандидатов
- Повара – 8,7 тысяч мест / 12 тысяч претендентов
- Уборщики служебных помещений – 8 тысяч
- Бухгалтера – 6,7 тысяч
- Учителя школ – 4,7 тысяч
- Швеи – 4,6 тысяч
- Медицинские сестры – 4,5 тысяч
Заметьте. В большинстве категорий количество претендентов превышает количество вакансий.
Есть ли редкие профессии?
Также на рынке встречаются редкие профессии, которые сложно найти: бандурист, ведущий дискотеки, заведующий оранжереи, математик, повар шампанского, сообщили в Госслужбе.
В общем, с начала 2025 года ведомство предложило более 309 тысяч вакансий, а 238 тысяч украинцев уже нашли работу или получили помощь в открытии собственного дела.
Какие новые тернденции на рынке труда?
В течение последних десятилетий популярной была гипотеза: хочешь более высокую зарплату – меняй работу чаще. И, как сообщает The Economist, ситуация изменилась. Впервые за 15 лет в США зарплаты работников, которые остаются на своей должности, начали расти быстрее, чем у тех, кто переходит в другую компанию.
Что происходит на рынке труда?
- Почти 80% агрохолдингов повысили зарплаты своим работникам, остальные планируют сделать это до конца года.
- С 1 января 2026 года порог зарплаты для бронирования работников повысится с 20 тысяч до 21,6 тысяч гривен.
Ранее мы объяснили, почему реальная средняя заработная плата значительно меньше, чем обнародует Госстат. Дело в том, что официальная статистика не учитывает микропредприятия и ФЛП, где занято большое количество людей.