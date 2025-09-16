Почему статистика не соответствует действительности?

Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко, передает 24 Канал со ссылкой на NV.

По его словам, Госстат ведет наблюдение только за предприятиями с 10 и более работниками. В результате без внимания остается по меньшей мере 1,5 миллиона работников микробизнеса.

Какие данные Пенсионного фонда и Госстата?

Если же ориентироваться на данные Пенсионного фонда, то в июле 2025 года средняя зарплата, которая учитывается для исчисления пенсии, составляла 20 456 грн. Это на 6 тысяч гривен меньше, чем средний показатель Госстата – 26 499 гривен. Таким образом, разница достигает около 22%.

Каковы зарплаты по отраслям?

Мирошниченко отметил, что самые большие зарплаты зафиксированы в ІТ-секторе – более 67 тысяч гривен. В промышленности средняя зарплата составляет около 29 тысяч гривен, а в строительстве – только 22,7 тысяч гривен.

В то же время средняя зарплата по вакансиям в базе Государственной службы занятости составляет 14,5 тысяч гривен, а самое низкое предложение – 8,7 тысяч гривен.

Влияние теневого сектора?

По оценкам международных экспертов, доля теневой экономики в Украине может достигать 20%. Мирошниченко также отметил, что бизнес, который нанимает людей неофициально, нарушает правила честной конкуренции и ставит в неравные условия тех, кто платит ЕСВ и военный сбор.

Какой будет зарплата в 2026 году?