Хто в лідерах: 10 найбільших київських компаній за доходами

Частка київських компаній серед 210 найбільших за доходами в Україні зростає третій рік поспіль. Якщо у 2023 році вона становила 59%, то у 2025-му – вже 61,4%.

Найприбутковіші компанії

У топ-10 найбільших за обсягом доходів компаній зі столичною реєстрацією лідирує "Д.Трейдінг" із результатом понад 215 мільярдів гривень за рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Опендатабот".

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Слідом ідуть:

" Енергоатом " – 207 мільярдів гривень

" – 207 мільярдів гривень " Нафтогаз України " – 157 мільярдів гривень

" – 157 мільярдів гривень " Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг " – 124 мільярдів гривень

" – 124 мільярдів гривень ПриватБанк – 110,5 мільярдів гривень

– 110,5 мільярдів гривень Укрнафта – 105 мільярдів гривень

– 105 мільярдів гривень Укрзалізниця – 103 мільярдів гривень

– 103 мільярдів гривень Укренерго – 101 мільярдів гривень

– 101 мільярдів гривень Укргазвидобування – 100,6 мільярдів гривень

– 100,6 мільярдів гривень Сільпо-Фуд – 93 мільярдів гривень

Зауважте. Склад топ-10 не змінився з 2024 року, проте відбулись перестановки: наприклад, "Кернел-Трейд" вибула зі списку, поступившись Укрзалізниці, яка тепер на 7 місці.

Кількість компаній з Києва / Інфографіка Опендатабот

Які ніші займають лідери

Найбільше київських компаній у рейтингу працюють у трьох сферах:

телекомунікації

банківська діяльність

азартні ігри – по 10 компаній у кожній.

Ще 9 компаній працюють у медіасфері (телебачення, радіо, книжкове видавництво). Вперше до п'ятірки найпоширеніших галузей увійшла професійна, наукова та технічна діяльність, витіснивши транспортно-поштовий сегмент, який був серед лідерів у 2023 році.