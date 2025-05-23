Хто в лідерах: 10 найбільших київських компаній за доходами
- У топ-10 найбільших компаній за доходами в Києві лідирує "Д.Трейдінг" з понад 215 мільярдами гривень, а також "Енергоатом" і "Нафтогаз України".
- Основні галузі київських компаній включають телекомунікації, банківську діяльність і азартні ігри.
Частка київських компаній серед 210 найбільших за доходами в Україні зростає третій рік поспіль. Якщо у 2023 році вона становила 59%, то у 2025-му – вже 61,4%.
Найприбутковіші компанії
У топ-10 найбільших за обсягом доходів компаній зі столичною реєстрацією лідирує "Д.Трейдінг" із результатом понад 215 мільярдів гривень за рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Опендатабот".
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Слідом ідуть:
- "Енергоатом" – 207 мільярдів гривень
- "Нафтогаз України" – 157 мільярдів гривень
- "Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг" – 124 мільярдів гривень
- ПриватБанк – 110,5 мільярдів гривень
- Укрнафта – 105 мільярдів гривень
- Укрзалізниця – 103 мільярдів гривень
- Укренерго – 101 мільярдів гривень
- Укргазвидобування – 100,6 мільярдів гривень
- Сільпо-Фуд – 93 мільярдів гривень
Зауважте. Склад топ-10 не змінився з 2024 року, проте відбулись перестановки: наприклад, "Кернел-Трейд" вибула зі списку, поступившись Укрзалізниці, яка тепер на 7 місці.
Кількість компаній з Києва / Інфографіка Опендатабот
Які ніші займають лідери
Найбільше київських компаній у рейтингу працюють у трьох сферах:
- телекомунікації
- банківська діяльність
- азартні ігри – по 10 компаній у кожній.
Ще 9 компаній працюють у медіасфері (телебачення, радіо, книжкове видавництво). Вперше до п'ятірки найпоширеніших галузей увійшла професійна, наукова та технічна діяльність, витіснивши транспортно-поштовий сегмент, який був серед лідерів у 2023 році.