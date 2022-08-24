Найуспішніший NFT-бренд: як Nike випередив Dolce & Gabbana, Tiffany та Gucci

NFT-проєкти компанії Nike принесли майже 2 мільйони доларів. Завдяки чому американський виробник взуття випередив в рейтингу такі відомі компанії, як Dolce & Gabbana, Tiffany, Gucci. Які колекції принесли найбільші роялті, читайте далі.

Скільки заробили Nike на NFT-проєктах

Згідно з даними Dune Analytics, NFT-проєкти принесли компанії Nike понад 185 мільйонів доларів, що у сім разів більше, ніж дохід Dolce & Gabbana, котрий на другій сходинці. Загалом з токенами бренду спортивного взуття було здійснено понад 67 тисяч транзакцій.

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