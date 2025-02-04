Найвищі зарплати в IT: хто отримує найбільше та які тенденції на ринку
- У 2024 році найвищі зарплати серед IT-менеджерів в Україні мають Engineering Managers, проте їхні доходи зменшуються, а ринок IT-менеджменту зазнає змін.
- Частка Project Managers зменшується, а Product Managers зростає, при цьому зарплати Delivery Managers та Product Owners залишаються високими.
У 2024 році найвищі зарплати серед IT-менеджерів в Україні зберігаються у Engineering Managers, проте їхні доходи поступово знижуються. Ринок IT-менеджменту в Україні переживає помітні зміни.
Зарплати менеджерів в IT
Як ідеться у результатах опитування DOU, за останні пів року медіана зарплати скоротилася на 100 доларів, а за рік – на 500 доларів, досягнувши 6000 доларів, інформує 24 Канал.
Дивіться також Які вакансії та зарплати будуть в IT-галузі у 2025 році: прогноз віцепрезидентки GlobalLogic
Ключові зарплатні показники
- Engineering Managers – 6000 доларів
- Chief Product Officer – 5500 доларів
- Head of Product – 4750 доларів
- Product Owner – 4400 доларів
- Delivery Manager – 4500 доларів
- Program Manager – 4200 доларів
- Senior Product Manager – 4250 доларів
Тенденції ринку
Частка Project Managers зменшується, а Product Managers – зростає. При цьому зарплати проєктних менеджерів нижчі, ніж у продуктових, але у деяких спеціалізаціях вони зростають.
Delivery Managers та Product Owners продовжують отримувати вищі доходи. А зарплати Engineering Managers хоч і мають тенденцію до зниження, та все ще залишаються найвищими серед менеджерів.
Вищі зарплати отримують спеціалісти з хорошим рівнем англійської та ті, хто працює у великих компаніях.
Як змінилися зарплати за рік
- Engineering Managers втратили 500 доларів (-8%)
- Program Managers заробляють на 800 доларів менше (-16%), повернувшись до рівня початку 2024 року
- Delivery Managers отримали +5% (200 доларів) за останні пів року, що відновило їхні доходи до рівня початку війни (4500 доларів)
- Middle Project Managers збільшили зарплати на 200 доларів (+10%), тепер їхня медіана – 2193 долари.
- Зарплати Senior Project Managers та Junior Project Managers залишаються без змін.
Зауважте. Серед продуктових спеціалістів найбільше зросли доходи у Product Owners (+250 доларів, 4400 доларів), а найбільше втратили Senior Product Managers (-725 доларів за рік, 4250 доларів).
Як бачимо, інтерес до продуктового управління зростає, а проєктні менеджери поступово втрачають позиції. Зарплати вищого рівня залишаються стабільно високими, але на окремих позиціях помітна тенденція до зниження.