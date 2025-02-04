Найвищі зарплати в IT: хто отримує найбільше та які тенденції на ринку

У 2024 році найвищі зарплати серед IT-менеджерів в Україні зберігаються у Engineering Managers, проте їхні доходи поступово знижуються. Ринок IT-менеджменту в Україні переживає помітні зміни.

Зарплати менеджерів в IT

Як ідеться у результатах опитування DOU, за останні пів року медіана зарплати скоротилася на 100 доларів, а за рік – на 500 доларів, досягнувши 6000 доларів, інформує 24 Канал.

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Ключові зарплатні показники

Engineering Managers – 6000 доларів

Chief Product Officer – 5500 доларів

Head of Product – 4750 доларів

Product Owner – 4400 доларів

Delivery Manager – 4500 доларів

Program Manager – 4200 доларів

Senior Product Manager – 4250 доларів

Тенденції ринку

Частка Project Managers зменшується, а Product Managers – зростає. При цьому зарплати проєктних менеджерів нижчі, ніж у продуктових, але у деяких спеціалізаціях вони зростають.

Delivery Managers та Product Owners продовжують отримувати вищі доходи. А зарплати Engineering Managers хоч і мають тенденцію до зниження, та все ще залишаються найвищими серед менеджерів.

Вищі зарплати отримують спеціалісти з хорошим рівнем англійської та ті, хто працює у великих компаніях.

Як змінилися зарплати за рік

Engineering Managers втратили 500 доларів (-8%)

Program Managers заробляють на 800 доларів менше (-16%), повернувшись до рівня початку 2024 року

Delivery Managers отримали +5% (200 доларів) за останні пів року, що відновило їхні доходи до рівня початку війни (4500 доларів)

Middle Project Managers збільшили зарплати на 200 доларів (+10%), тепер їхня медіана – 2193 долари.

Зарплати Senior Project Managers та Junior Project Managers залишаються без змін.

Зауважте. Серед продуктових спеціалістів найбільше зросли доходи у Product Owners (+250 доларів, 4400 доларів), а найбільше втратили Senior Product Managers (-725 доларів за рік, 4250 доларів).

Як бачимо, інтерес до продуктового управління зростає, а проєктні менеджери поступово втрачають позиції. Зарплати вищого рівня залишаються стабільно високими, але на окремих позиціях помітна тенденція до зниження.