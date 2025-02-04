Зарплаты менеджеров в IT
Как говорится в результатах опроса DOU, за последние полгода медиана зарплаты сократилась на 100 долларов, а за год – на 500 долларов, достигнув 6000 долларов, информирует 24 Канал.
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Ключевые зарплатные показатели
- Engineering Managers – 6000 долларов
- Chief Product Officer – 5500 долларов
- Head of Product – 4750 долларов
- Product Owner – 4400 долларов
- Delivery Manager – 4500 долларов
- Program Manager – 4200 долларов
- Senior Product Manager – 4250 долларов
Тенденции рынка
Доля Project Managers уменьшается, а Product Managers – растет. При этом зарплаты проектных менеджеров ниже, чем у продуктовых, но в некоторых специализациях они растут.
Delivery Managers и Product Owners продолжают получать более высокие доходы. А зарплаты Engineering Managers хоть и имеют тенденцию к снижению, и все еще остаются самыми высокими среди менеджеров.
Высокие зарплаты получают специалисты с хорошим уровнем английского и те, кто работает в крупных компаниях.
Как изменились зарплаты за год
- Engineering Managers потеряли 500 долларов (-8%)
- Program Managers зарабатывают на 800 долларов меньше (-16%), вернувшись к уровню начала 2024 года
- Delivery Managers получили +5% (200 долларов) за последние полгода, что восстановило их доходы до уровня начала войны (4500 долларов)
- Middle Project Managers увеличили зарплаты на 200 долларов (+10%), теперь их медиана – 2193 доллара.
- Зарплаты Senior Project Managers и Junior Project Managers остаются без изменений.
Заметьте. Среди продуктовых специалистов больше всего выросли доходы в Product Owners (+250 долларов, 4400 долларов), а больше всего потеряли Senior Product Managers (-725 долларов за год, 4250 долларов).
Как видим, интерес к продуктовому управлению растет, а проектные менеджеры постепенно теряют позиции. Зарплаты высшего уровня остаются стабильно высокими, но на отдельных позициях заметна тенденция к снижению.