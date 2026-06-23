Нацбанк знову "вдарив" по Укрпошті: компанію оштрафували на 2,5 мільйони гривень

Національний банк України застосував до Укрпошти так звані "заходи впливу" у вигляді штрафу. Причиною стали порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг, виявлені під час перевірки компанії.

Чому і на скільки оштрафували Укрпошту

Сума штрафу сягає 2 544 900 гривень, пише Нацбанк.

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Таке рішення 22 червня ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, а також оверсайта платіжної інфраструктури. Підставою стали результати інспекційної перевірки, яка тривала з листопада 2025 року по січень 2026 року.

Відомо, що штраф наклали через недотримання низки вимог законодавства та нормативних актів НБУ:

Закону України "Про платіжні послуги"; Інструкції щодо організації касової роботи банків та проведення платіжних операцій; Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг; Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів.

Компанія повинна сплатити штраф протягом 14 календарних днів з моменту отримання рішення регулятора. Загалом на виконання вимог Укрпошта отримала час до 30 вересня 2026 року. До цієї дати компанія повинна:

усунути всі встановлені порушення;

впровадити необхідні зміни у внутрішні процедури;

вжити заходів для недопущення аналогічних порушень у майбутньому.

У Нацбанку наголошують, що ці кроки необхідні для забезпечення належної роботи компанії як надавача платіжних послуг.

Які попередні штрафи Укрпошти

За останні роки Укрпошта неодноразово потрапляла під санкції Національного банку. Серед найбільш значних рішень регулятора:

у лютому 2024 року компанію оштрафували на 17,39 мільйонів гривень через неналежну організацію фінансового моніторингу;

у березні 2026 року Укрпошта отримала штраф у розмірі 255 тисяч гривень за несвоєчасне надання інформації та документів на вимогу НБУ;

у травні 2026 року компанія сплатила 1,7 мільйона гривень через недоліки у корпоративному управлінні, системі внутрішнього контролю та управлінні ризиками;

у червні 2026 року Нацбанк наклав ще один штраф – 2,54 мільйони гривень за порушення під час проведення платіжних операцій, еквайрингу та роботи з інформацією, що становить таємницю надавача платіжних послуг.

До слова, 23 червня стало відомо, що НБУ зобов’язав Укрпошту відсторонити Ігоря Смілянського з посади гендиректора. Таке рішення ухвалили, посилаючись на вимоги щодо професійної придатності.

Після аналізу документів та проведення співбесіди кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку, що Ігор Смілянський не має достатнього рівня знань законодавства, належного розуміння регуляторних вимог та необхідного досвіду для керівництва компанією, яка надає фінансові платіжні послуги.