НДІ "Буран" приватизували з другої спроби: на аукціоні його ціна зросла аж у 120 разів

Фонд держмайна продовжує віддавати в приватні руки об'єкти, які збиткові та навантажують бюджет. В ході приватизації державі вдається заробити чималі гроші.

Вдалий аукціон

Відбувся повторний аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Науково-дослідний інститут "Буран". Друга спро спроба продати об'єкт у Києві була успішною, повідомляє 24 Канал з посиланням на Prozorro.Продажі.

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Початкова ціна об'єкта становила 413 тисяч гривень. Втім, в результаті активних торгів, участь в яких взяли 10 учасників, фінальна пропозиція склала аж 49,5 мільйона гривень.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Переможцем аукціону стало ТОВ "ІЛД". Компанія зареєстрована 8 місяців тому в Броварах, її спеціалізація – ремонт та техобслуговування автомобілів.

Чим закінчився попередній аукціон

В липні Фонд державного майна вже проводив торги з продажу "Бурану". Тоді навіть був переможець – київська компанія "БАМ-Груп".

Однак та не внесла гроші за об'єкт, відповідно, результати аукціону були анульовані.