Удачный аукцион

Состоялся повторный аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Научно-исследовательский институт "Буран". Вторая попытка продать объект в Киеве была успешной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Prozorro.Продажи.

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Начальная цена объекта составляла 413 тысяч гривен. Впрочем, в результате активных торгов, участие в которых приняли 10 участников, финальное предложение составило аж 49,5 миллиона гривен.

Победителем аукциона стало ООО "ИЛД". Компания зарегистрирована 8 месяцев назад в Броварах, ее специализация – ремонт и техобслуживание автомобилей.

Чем закончился предыдущий аукцион

В июле Фонд государственного имущества уже проводил торги по продаже "Бурана". Тогда даже был победитель – киевская компания "БАМ-Групп".

Однако та не внесла деньги за объект, соответственно, результаты аукциона были аннулированы.