Вдалий аукціон

Відбувся повторний аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Науково-дослідний інститут "Буран". Друга спро спроба продати об'єкт у Києві була успішною, повідомляє 24 Канал з посиланням на Prozorro.Продажі.

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Початкова ціна об'єкта становила 413 тисяч гривень. Втім, в результаті активних торгів, участь в яких взяли 10 учасників, фінальна пропозиція склала аж 49,5 мільйона гривень.

Переможцем аукціону стало ТОВ "ІЛД". Компанія зареєстрована 8 місяців тому в Броварах, її спеціалізація – ремонт та техобслуговування автомобілів.

Чим закінчився попередній аукціон

В липні Фонд державного майна вже проводив торги з продажу "Бурану". Тоді навіть був переможець – київська компанія "БАМ-Груп".

Однак та не внесла гроші за об'єкт, відповідно, результати аукціону були анульовані.